Дорожал, дорожает и будет дорожать: почему цены на тепличный томат увеличиваются в Украине

Основным импортером является Турция, но ее товар не может компенсировать овощи на нашем рынке

Рост некоторых продуктов к концу года спрогнозирован специалистами. Поэтому большинство сезонных овощей в декабре будут продолжать расти в цене, в частности, тепличные помидоры.

Причиной роста стоимости этого овоща стало сезонное снижение предложения, потому что большинство производителей уже завершили сбор, как сообщают аналитики EastFruit. За последнюю неделю томат подорожал на 11% и сейчас его цена составляет от 50 до 65 гривен.

По словам специалистов, хоть и на рынок поступают новые предложения, но пока компенсировать нехватку местной продукции невозможно. Импортный тепличный томат почти не отличается в стоимости – он продается по 55-65 гривен. Основным поставщиком овощей является Турция.

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Они отмечают, что стоимость тепличного томата сейчас в среднем на 10% выше, чем в ноябре прошлого года.

"При этом игроки рынка не исключают возможности дальнейшего роста цен в этом сегменте, поскольку предложение томатов из местных теплиц продолжает стремительно сокращаться ", — резюмировали специалисты.

Напомним, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", какой будет цена на яблоки этой зимой.