Повлияет сезонный фактор: популярный продукт будет постепенно дорожать

Зимой цены на продукты всегда растут

В 2024 году в Украине ожидается рост цен на некоторые продукты. Традиционно начинает подниматься стоимость яиц.

Как сообщил эксперт Максим Гопка, цены на яйца будут поддерживаться на высоком уровне, пишет 24 канал. По его словам, до конца года цены за десяток будут колебаться от 60 до 70 гривен.

Эксперт подчеркнул, что на цены повлияет не только сезонное уменьшение производительности кур, но и изменение тарифов электроэнергии. Этот фактор играет немаловажную роль в себестоимости производства продукции птицеводства.

Старшая научная сотрудница "Института аграрной экономики" Светлана Пашко сообщила, что на цену яиц влияет несколько факторов. Среди них она назвала производительность кур-несушек, выход на рынок продукции хозяйств населения и приближение новогодних или пасхальных праздников.

"Руководители птицефабрик поднимают оптово-отпускные цены, чтобы компенсировать свои убытки в весенне-летний период. Это приводит к увеличению потребительских цен. А расходы на упаковку, брендовые марки, рекламу производителя и торговые надбавки способствуют увеличению розничной цены на куриные яйца в торговой сети" , – подчеркнула она.

По данным Госстата Украины, потребительская цена на яйца в сентябре-октябре составила 44,18-48,75 гривны за десяток. Это на 19% выше цены за июль-август в размере 38,99-39,02 гривны за десяток. При этом в октябре по сравнению с сентябрем этого года цена выросла на 10,3%.

Напомним, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", какой будет цена на яблоки этой зимой. Она объяснила, от чего зависит их стоимость.