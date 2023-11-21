На цены повлияют несколько вещей: какие продукты могут подорожать в 2024 году

Эксперт дал прогноз

Ценообразование продукции в Украине зависит от многих факторов и одним из таких является сезонность товара. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году стоимость овощей и фруктов будет точно меняться в сторону роста.

Как сообщает в эфире телемарафона член Совета НБУ Василий Фурман, удорожание хоть и будет, но незначительное. Есть два главных обстоятельства, которые будут влиять на цены.

Овощи и фрукты всегда дешевые в период сезона и, как он пояснил, ценообразование зависит от количества урожая.

"В этом году это очень большие урожаи, и на очень много групп товаров в связи с этим цены уменьшились ", — говорит эксперт.

Он также отмечает, что блокирование украинского экспорта врагом также повлияет на количество экспортируемой зерновой культуры.

Как отмечает член Рады, прогноз Нацбанка состоит в том, что инфляция в конце этого года будет составлять 6%, а в следующем – будет чуть больше 9%.

"И в 2025 году снова вернется где-то до 6%. То есть у нас планово, но не должно быть каких-то значительных ростов цен ", — резюмировал Фурман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам нужно готовиться к удорожанию 4 категорий продуктов. Эксперты объяснили, насколько изменятся цены.