Это происходит ежегодно: 4 категории продуктов подорожают перед зимними праздниками
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Больше всего в цене вырастут фрукты
Некоторые продукты в ближайшее время будут точно дорожать и это зависит от определенных факторов. В этот список попали мясо и колбаса, овощи и фрукты.
Это должно произойти в конце этого года, ближе к Рождеству и Новому году, как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, пишет OBOZ.UA. Причиной повышения цен может послужить активизация спроса со стороны населения.
"Рост стоимости продуктов с приближением Рождества и Нового года будет в любом случае. Это стандартное явление для этого периода года", – говорится в сообщении.
По словам Попович, цены вырастут в первую очередь на мясо, колбасные изделия и отечественные овощи.
"Овощи растут в цене из-за того, что их сезон завершился, а предложение на рынке минимальное. При этом эстафету перехватывает импорт и продукция украинских тепличных комбинатов, которая тоже дороже, ведь тепличное производство овощей зимой – это большие затраты", – объяснила Татьяна Попович.
На сколько вырастут цены на отдельную категорию продуктов до конца года
- картофель и свёкла – 5-8%;
- яблоки и груши — 10-12%
- бананы — 10%
- мандарины и другие цитрусовые – сразу 15-18%.
Такие товары подорожают из-за наибольшего спроса, как пояснила Попович.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что цены на сахар, кофе и соевые бобы будут уменьшаться, но не в ближайшее время. Эксперты объяснили, когда украинцам ждать удешевления.