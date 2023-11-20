Это происходит ежегодно: 4 категории продуктов подорожают перед зимними праздниками

Больше всего в цене вырастут фрукты

Некоторые продукты в ближайшее время будут точно дорожать и это зависит от определенных факторов. В этот список попали мясо и колбаса, овощи и фрукты.

Это должно произойти в конце этого года, ближе к Рождеству и Новому году, как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, пишет OBOZ.UA. Причиной повышения цен может послужить активизация спроса со стороны населения.

"Рост стоимости продуктов с приближением Рождества и Нового года будет в любом случае. Это стандартное явление для этого периода года", – говорится в сообщении.

По словам Попович, цены вырастут в первую очередь на мясо, колбасные изделия и отечественные овощи.

"Овощи растут в цене из-за того, что их сезон завершился, а предложение на рынке минимальное. При этом эстафету перехватывает импорт и продукция украинских тепличных комбинатов, которая тоже дороже, ведь тепличное производство овощей зимой – это большие затраты", – объяснила Татьяна Попович.

На сколько вырастут цены на отдельную категорию продуктов до конца года

картофель и свёкла – 5-8%;

яблоки и груши — 10-12%

бананы — 10%

мандарины и другие цитрусовые – сразу 15-18%.

Такие товары подорожают из-за наибольшего спроса, как пояснила Попович.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что цены на сахар, кофе и соевые бобы будут уменьшаться, но не в ближайшее время. Эксперты объяснили, когда украинцам ждать удешевления.