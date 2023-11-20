Це відбувається щороку: аж 4 категорії продуктів здорожчають перед зимовими святами

Деякі продукти найближчим часом точно будуть дорожчати й це залежить від певних чинників. У цей список потрапили м'ясо та ковбаса, овочі та фрукти.

Це має відбутись наприкінці цього року, ближче до Різдва та Нового року, як розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович, пише OBOZ.UA. Причиною підвищення цін може стати активізація попиту з боку населення.

"Зростання вартості продуктів з наближенням Різдва та Нового року буде у будь-якому випадку. Це стандартне явище для цього періоду року", – йдеться у повідомленні.

За словами Попович, ціни зростуть в першу чергу на м'ясо, ковбасні вироби та вітчизняні овочі.

"Овочі зростають у ціні через те, що їхній сезон завершився, а пропозиція на ринку мінімальна. При цьому естафету перехоплює імпорт і продукція українських тепличних комбінатів, яка теж дорожча, адже тепличне виробництво овочів узимку – це великі витрати", – пояснила Тетяна Попович.

На скільки зростуть ціни на окрему категорію продуктів до кінця року

картопля та буряк — 5-8%;

яблука та груши — 10-12%

банани — 10%

мандарини та інші цитрусові — одразу 15-18%.

Такі товари здорожчають через найбільший попит, як пояснила Попович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на цукор, каву та соєві боби будуть зменшуватись, але не найближчим часом. Експерти пояснили, коли українцям чекати на здешевшання.