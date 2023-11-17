Популярні продукти в Україні мають здешевшати: що саме та коли це станеться

Це відбудеться, але не найближчим часом

В Україні аналітики ринку прогнозують здешевшання деяких продуктів і воно має відбутись у 2024-2025 роках. Ціни зменшаться на цукор, каву та соєві боби.

Як повідомляють на сайті Rabobank, пише Reuters, споживачі все ще стикаються з економічними проблемами, зокрема, високою загальною інфляцією та відсотковими ставками. Однак не на всі харчові продукти зменшаться ціни.

Згідно з прогнозом, пшениця зафіксує п'ятий поспіль дефіцит через несприятливі погодні умови й потенційні обмеження на російський експорт.

"Це не буде простим плаванням, але більш позитивні перспективи для більшості сировинних товарів мають у більшості країн призвести до падіння цін на продукти харчування", — сказав голова відділу сільськогосподарських товарів Карлос Мера.

Очікується, що у 2024-25 роках на ринку буде зафіксовано профіцит кави у розмірі 6,8 млн мішків. Це буде покращено завдяки виробництву цього продукту в Бразилії та Колумбії. Водночас цукор впаде в ціні завдяки покращенню умов у Таїланді, а Бразилія зробить урожай сої у розмірі 163 млн тонн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні подорожчає один з фруктів, який користується популярністю серед покупців.