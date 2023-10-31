Популярний фрукт в Україні буде тільки дорожчати: може коштувати як екзотичний

Експерти дали відповідь, яких очікувати цін

Осінь принесла в Україну здорожчання більшості товарів. У цю категорію потрапили і яблука — оптові ціни сорту "Гала" за тиждень подорожчали одразу на 50%.

Як кажуть аналітики сайту East-fruit, однак перед стабільним зростанням цін на цей товар, вони можуть подешевшати ще на 1-2 гривні. Але вартість яблук все одно вище, аніж щонайменше 5 років тому.

"Попри деяке просідання цін на яблуко "Гала", зараз на ринку спостерігається саме той унікальний випадок, коли прогноз цін на яблуко в цьому сезоні зробити досить легко. Ціни в довгостроковій перспективі точно зростатимуть, до того ж їхнє зростання може бути досить швидким із періодами стабілізації", — пояснюють аналітики.

Вагомі причини, які впливатимуть на ціноутворення яблук в Україні:

загальне виробництво яблука в Україні 2023 року, найімовірніше, знизиться;

різке зниження виробництва яблука в країнах Євросоюзу і загалом вельми позитивні для зростання цін новини з різних регіонів світу;

зростання цін на яблучний концентрат і різке збільшення попиту на яблуко для перероблювання.

За їх словами, у зимово-весняний період покупцю доведеться купувати цей фрукт за ціною, нібито це якийсь екзотичний продукт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний продукт в Україні здорожчав на 20 гривень за місяць. Експерти прогнозують, що зростання цін продовжиться надалі.