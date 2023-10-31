Популярный фрукт в Украине будет только дорожать: может стоить как экзотический

Эксперты ответили, каких ожидать цен

Осень принесла в Украину подорожание большинства товаров. В эту категорию попали и яблоки – оптовые цены сорта "Гала" за неделю подорожали сразу на 50%.

Как говорят аналитики сайта East-fruit, однако перед стабильным ростом цен на этот товар они могут подешеветь еще на 1-2 гривны. Но стоимость яблок все равно выше, не менее 5 лет назад.

"Несмотря на некоторое проседание цен на яблоко "Гала", сейчас на рынке наблюдается именно тот уникальный случай, когда прогноз цен на яблоко в этом сезоне сделать довольно легко. Цены в долгосрочной перспективе будут точно расти, к тому же их рост может быть довольно быстрым с периодами стабилизации», — объясняют аналитики.

Весомые причины, которые будут влиять на ценообразование яблок в Украине:

общее производство яблока в Украине в 2023 году, вероятнее всего, снизится;

резкое снижение производства яблока в странах Евросоюза и в целом весьма положительные для роста цен новости из разных регионов мира;

рост цен на яблочный концентрат и резкое увеличение спроса на яблоко для переработки.

По их словам, в зимне-весенний период покупателю придется покупать этот фрукт по цене, якобы это какой-то экзотический продукт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что популярный продукт в Украине подорожал на 20 гривен в месяц. Эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится.