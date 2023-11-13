"Борщовий набір" в Україні здорожчав на 10-15%: що буде з цінами до кінця року

Прогноз є досить оптимістичним

Протягом осені більшість товарів будуть тільки дорожчати, але вже до кінця цього року ціни стабілізуються. В цю категорію потрапили овочі, які входять до "борщового" набору.

За допомогою зростання обсягів виробництва на Західній Україні вдалось стабілізувати ціни на овочі, каже "Телеграфу" Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар". Окрім того, картопля, морква, цибуля, капуста та буряк в нашій країні є не дефіцитними, не зважаючи на відсутність на ринку Херсонської продукції.

Виробники західних регіонів відзначають збільшення врожайності "борщового набору", у середньому на 10-15%. Найбільшого здорожчання зазначала картопля, хоча цибуля та морква стали рекордсменами за здешевшанням.

"Сьогодні на майданчику для торгівлі з авто ОРСП "Шувар" вітчизняна морква коштує 6,5- 7 грн за кг, а цибуля — 10-11 грн за кг. На 20% подешевшав буряк та на 25% білоголова капуста", — каже експерт.

Слід наголосити на тому, що доларовому еквіваленті ціни на зазначені позиції залишаються незмінними. Але відсутність постачання із Херсону у 2022 році стало причиною суттєвого спаду цін на моркву та цибулю.

Картопля, за словами Попович, це єдиний овоч, який здорожчав у "борщовій" групі.

"Процес збирання врожаю завершено, фермери закладають великі обсяги у сховища, відповідно пропозиція картоплі непридатної для тривалого зберігання на ринку скорочується. Ріст ціни зумовлено сезонним зростанням попиту населення", — пояснює експерт.

Однак до кінця цього року ціни стабілізуються. Це буде зумовлено відкриттям комерційних сховищ.

"За свідченням фермерів немає жодних передумов для хвилювань, адже останні два роки погодні фактори були надзвичайно сприятливими для виробників картоплі, а врожай збільшився", — резюмувала Попович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зменшиться кількість зерна. Експерти прогнозують. що вартість хліба буде постійно коливатись.