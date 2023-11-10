В Україні прогнозують масштабне падіння цін на продукти: коли це станеться

Це відбудеться завдяки держпідтримці

Більшість овочів та фруктів протягом осені та зими будуть дорожчати через витрати на енергозабезпечення та перевезення продуктів. А от навесні наступного року є ймовірність, що більшість товарів дешевшатимуть через збільшення теплиць.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики й продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, передає БізнесЦензор з посилання на Інтерфакс-Україна. Він додає, що українські аграрії отримали близько 500 млн грн у вигляді грантів на закладку садів, ягідників, виноградників і будівництво теплиць.

"Загалом видано позитивне рішення на виплату у вигляді грантів (на садівництво і закладку теплиць у 2023 році, – ред.) на суму 590 млн грн. Завдяки цим грантам буде закладено близько 2 тис. га нових садів. Це суттєва цифра, оскільки йдеться про інтенсивне виробництво. Також завдяки грантам буде створено близько 40 га нових теплиць", – сказав Тарас Висоцький.

Висоцький додав, що найпопулярнішими культурами у претендентів грантів на закладку садів були лохина, яблуня і горіх, овочі – огірки й томати. Однак, окрім овочевих культур, ця програма також охоплює ягоди, квіти та салати.

"У нас передбачена (для реалізації грантової програми, – ред.) досить широка палітра – понад 10 культур, які можна висаджувати. Серед них є і садова суниця, і малина, і виноград, і обліпиха, і слива, і черешня, і фундук – усе, що дають змогу вирощувати наші кліматичні умови", – каже заступник.

Він додає, що грантова програма стимулюватиме зниження цін навесні 2024 року.

"Це трохи нівелює різкі цінові перепади між сезонною та тепличною продукцією. У попередні роки ми багато імпортували. Відповідно, ціна залежала від обмінного курсу, логістичних ризиків. А тут свіжа продукція вже не буде так залежати від перетину кордону, буде ближче до споживача. Це має вплинути на зниження середньозваженої ціни тепличних овочів", – пояснив Тарас Висоцький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні подорожчає один з фруктів, який користується популярністю серед покупців.