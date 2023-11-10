В Украине прогнозируют масштабное падение цен на продукты: когда это произойдет

Это произойдет благодаря господдержке

Большинство овощей и фруктов в течение осени и зимы будут дорожать из-за затрат на энергообеспечение и перевозку продуктов. А вот весной следующего года есть вероятность, что большинство товаров будут дешеветь из-за увеличения теплиц.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Он добавляет, что украинские аграрии получили около 500 млн. грн. в виде грантов на закладку садов, ягодников, виноградников и строительство теплиц.

"Всего выдано положительное решение на выплату в виде грантов (на садоводство и закладку теплиц в 2023 году, – ред.) на сумму 590 млн грн. Благодаря этим грантам будет заложено около 2 тыс. га новых садов. Это существенная цифра, поскольку речь идет об интенсивное производство. Также благодаря грантам будет создано около 40 га новых теплиц ", – сказал Тарас Высоцкий.

Высоцкий добавил, что самыми популярными культурами у претендентов грантов на закладку садов были голубика, яблоня и орех, овощи – огурцы и томаты. Однако, кроме овощных культур, эта программа также включает ягоды, цветы и салаты.

"У нас предусмотрена (для реализации грантовой программы, – ред.) достаточно широкая палитра – более 10 культур, которые можно высаживать. Среди них есть и садовая земляника, и малина, и виноград, и облепиха, и слива, и черешня, и фундук – все, что позволяет выращивать наши климатические условия", – говорит заместитель.

Он добавляет, что грантовая программа будет стимулировать снижение цен весной 2024 года.

"Это немного нивелирует резкие перепады цен между сезонной и тепличной продукцией. В предыдущие годы мы многое импортировали. Соответственно цена зависела от обменного курса, логистических рисков. А здесь свежая продукция уже не будет так зависеть от пересечения границы, будет поближе к потребителю. Это должно повлиять на снижение средневзвешенной цены тепличных овощей", – объяснил Тарас Высоцкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине подорожает один из фруктов, который пользуется популярностью среди покупателей.