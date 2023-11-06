Зерна в Украине будет меньше: как изменятся цены на хлеб в 2024 году

Часть аграриев отказываются выращивать культуру

С наступлением осени мука и крупа на рынке будут дорожать. По словам экспертов, рост цен на хлебобулочные изделия тоже не заставит себя долго ждать.

Как заявил во время пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, в следующем году Украина не получит такого урожая зерновых культур, как в этом году. Большинство аграриев понесут потери из-за непроданного зерна и поэтому многие агропредприятия в этом году либо отказались от выращивания зерна, либо очень ощутимо сократили площади.

По словам эксперта, в 2024 году в Украине сократится урожайность зерна из-за неблагоприятной погоды осенью. Хотя закончился сезон посевной озимы и появились первые ростки, но они очень слабые — осенью было мало дождей, поэтому почва сухая. Логично, что озиме будет нелегко зимой, то есть вероятность, что это может привести к значительной потере посева.

В свою очередь, сокращение посевов связано с сокращением экспорта. Поэтому большинство аграриев терпят убытки и отказываются от выращивания культур или сократили площади для зерна.

"Математика показывает, что для некоторых компаний, к сожалению, лучше заплатить арендную плату и не сеять, чем потерять результат работы за год", — пояснил Николай Сольский.

Поэтому уже в следующем году стоимость хлеба будет только расти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 популярных овоща в Украине резко подорожали. Эксперты прогнозируют, что такая тенденция может держаться и дальше.