"Мы зависимы от импорта": когда украинцам готовиться к новым ценам на популярную крупу

Такая тенденция может сохраняться из-за некоторых факторов

Большинство продуктов в течение осени могут дорожать из-за сезонного фактора. Подняться в стоимости может одна из круп – рис.

Как говорится в прогнозе Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, передает "Бизнес", этот товар, вероятно, подорожает из-за того, что его предложения очень мало, а спроса со стороны населения — много. Производство риса также уменьшилось.

"Его производство в Одесской области несколько уменьшилось. Поэтому в подавляющем большинстве мы зависимы от импортных поставок. Вместе с тем, у крупнейших стран-производителей риса также были климатические проблемы, что привело к снижению его производства", — говорит аналитик.

По его словам, повышение цен может произойти, но не сейчас.

"Впрочем, сейчас повышения цены ожидать не стоит. Если это и произойдет, то не раньше середины зимы, когда Украина будет увеличивать импортные поставки многих категорий товаров ", — пояснил эксперт.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что тепличный огурец в Украине за неделю подорожал на 10%. Аналитики украинского рынка рассказали, ждать ли повышения стоимости в дальнейшем.