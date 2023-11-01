Рост цен продолжается: популярный овощ в Украине может стать дефицитным

Есть две причины, почему этой продукции будет мало

Стоимость некоторых продуктов в течение осени будет только расти, и в эту категорию входит тепличный огурец. За последнюю неделю он подорожал на 10%.

Как говорят аналитики проекта EastFruit, из-за ограниченного предложения на рынке есть шанс, что этот продукт может стать дефицитным. В то же время спрос со стороны населения на огурец становится все больше.

По словам аналитиков, украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 63-75 грн/кг ($1,72-2,05/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Позитивный ценовой тренд аналитики рынка связывают с высоким спросом в этом сегменте. При этом из-за прохладной погоды, хранящейся на большей части территории страны, выборки огурца в местных стационарных комбинатах остаются малообъемными. Это позволяет производителям повышать отпускные цены на данную продукцию практически каждый день", — объясняют на сайте.

Согласно их данным, стоимость огурцов сейчас в среднем на 10% дешевле, чем в конце октября прошлого года. А операторы рынка прогнозируют, что тепличные комбинаты и дальше будут повышать цены на продукцию при одном условии — сохранение текущих темпов сбыта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что популярный фрукт в Украине подорожал на 50% и эксперты говорят, что это не предел.