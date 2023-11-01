Зростання цін триває: популярний овоч в Україні може стати дефіцитним

Є дві причини, чому цієї продукції буде замало

Вартість деяких продуктів протягом осені буде тільки зростати й в цю категорію входить тепличний огірок. За останній тиждень він здорожчав на 10%.

Як кажуть аналітики проєкту EastFruit, через обмежену пропозицію на ринку є шанс, що цей продукт може стати дефіцитним. Водночас попит з боку населення на огірок стає дедалі більше.

За словами аналітиків, українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 63-75 грн/кг ($1,72-2,05/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Позитивний ціновий тренд аналітики ринку пов’язують із високим попитом у цьому сегменті. При цьому через прохолодну погоду, що зберігається на більшій частині території країни, вибірки огірка в місцевих стаціонарних комбінатах залишаються малооб’ємними. Це дає можливість виробникам підвищувати відпускні ціни на дану продукцію практично щодня", — пояснюють на сайті.

Згідно з їх даними, вартість огірків наразі в середньому на 10% дешевше, аніж наприкінці жовтня минулого року. А оператори ринку прогнозують, що тепличні комбінати й надалі будуть підвищувати ціни на продукцію за однієї умови — збереження поточних темпів збуту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний фрукт в Україні подорожчав на 50% і експерти кажуть, що це не межа.