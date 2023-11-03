"Ми залежні від імпорту": коли українцям готуватись до нових цін на популярну крупу
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Така тенденція може зберігатись через деякі фактори
Більшість продуктів протягом осені можуть дорожчати через сезонний фактор. Піднятись у вартості може одна з круп — рис.
Як мовиться в прогнозі Українського клуба аграрного бізнесу Максим Гопка, передає "Бізнес", цей товар, ймовірно, здорожчає через те, що його пропозиції дуже мало, а попиту з боку населення — багато. Виробництво рису також зменшилось.
"Його виробництво в Одеській області дещо зменшилося. Тому в переважній більшості ми залежні від імпортних постачань. Разом із тим, в найбільших країн-виробників рису також були кліматичні проблеми, що призвело до зниження його виробництва", — каже аналітик.
За його словами, підвищення цін може відбутись, але не зараз.
"Втім зараз підвищення ціни очікувати не варто. Якщо це і відбудеться, то не раніше середини зими, коли Україна збільшуватиме імпортні постачання багатьох категорій товарів", – пояснив експерт.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тепличний огірок в Україні за тиждень здорожчав на 10%. Аналітики українського ринку розповіли, чи чекати на підвищення вартості надалі.