"Ми залежні від імпорту": коли українцям готуватись до нових цін на популярну крупу

Така тенденція може зберігатись через деякі фактори

Більшість продуктів протягом осені можуть дорожчати через сезонний фактор. Піднятись у вартості може одна з круп — рис.

Як мовиться в прогнозі Українського клуба аграрного бізнесу Максим Гопка, передає "Бізнес", цей товар, ймовірно, здорожчає через те, що його пропозиції дуже мало, а попиту з боку населення — багато. Виробництво рису також зменшилось.

"Його виробництво в Одеській області дещо зменшилося. Тому в переважній більшості ми залежні від імпортних постачань. Разом із тим, в найбільших країн-виробників рису також були кліматичні проблеми, що призвело до зниження його виробництва", — каже аналітик.

За його словами, підвищення цін може відбутись, але не зараз.

"Втім зараз підвищення ціни очікувати не варто. Якщо це і відбудеться, то не раніше середини зими, коли Україна збільшуватиме імпортні постачання багатьох категорій товарів", – пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тепличний огірок в Україні за тиждень здорожчав на 10%. Аналітики українського ринку розповіли, чи чекати на підвищення вартості надалі.