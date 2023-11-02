Три категории продуктов будут дорожать в Украине: насколько вырастут цены

Максимально в стоимости увеличится молочка

С наступлением осени большинство товаров на рынке будут дорожать. Специалисты прогнозируют, что цены продолжат расти и в ноябре.

Как говорит аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, передает УНИАН, цены на продовольствие к концу этого месяца могут повыситься от 3 до 8%.

"Овощи будут прибавлять в стоимости каждый месяц, в зависимости от объема их предложения. В среднем, на овощи цены вырастут на 8% к концу осени. Молочные продукты – на 5%", – говорит аналитик.

Ценообразование молочки зависит от роста закупочной стоимости сырого молока, а яиц — сезонного уменьшения предложения от домохозяйств.

Кроме того, по словам эксперта, в последний месяц осени цены на продукты будут зависеть, в частности, от того, повторятся ли прошлогодние ракетные обстрелы инфраструктуры в Украине. Если будут постоянные блэкауты, хранение товаров окажется под угрозой.

"Впрочем, если ситуация будет относительно стабильной, как и в октябре, то аномальных ценовых скачков эксперты не прогнозируют — продукты подорожают в пределах нескольких гривен", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что популярный продукт в Украине подорожал на 20 гривен в месяц. Эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится.