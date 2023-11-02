Три категорії продуктів дорожчатимуть в Україні: наскільки зростуть ціни

Максимально у вартості збільшиться молочка

З настанням осені більшість товарів на ринку будуть дорожчати. Фахівці прогнозують, що ціни продовжать зростати й у листопаді.

Як каже аналітик Українського клуба аграрного бізнесу Максим Гопка, як передає УНІАН, ціни на продовольство до кінця цього місяця можуть підвищитися від 3 до 8%.

"Овочі будуть додавати у вартості кожен місяць, залежно від обсягу їхньої пропозиції. В середньому, на овочі ціни зростуть на 8% до кінця осені. Молочні продукти – на 5%", – каже аналітик.

Ціноутворення молочки залежить від росту закупівельної вартості на сире молоко, а яєць — сезонного зменшення пропозиції від домогосподарств.

Окрім того, за словами експерта, в останній місяць осені ціни на продукти залежатимуть, зокрема, від того, чи повторяться торішні ракетні обстріли інфраструктури в Україні. Якщо будуть постійні блекаути, то зберігання товарів опиниться під загрозою.

"Втім, якщо ситуація буде відносно стабільною, як і у жовтні, то аномальних цінових стрибків експерти не прогнозують – продукти здорожчають у межах кількох гривень", — мовиться на сайті.

Нагадаємо. раніше "Телеграф" писав про те, що популярний продукт в Україні здорожчав на 20 гривень за місяць. Експерти прогнозують, що зростання цін продовжиться надалі.