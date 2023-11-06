Зерна в Україні буде менше: як зміняться ціни на хліб у 2024 році

Частина аграріїв відмовляються вирощувати культуру

З настанням осені борошно та крупи на ринку будуть дорожчати. За словами експертів, зростання цін на хлібобулочні вироби також не змусить себе довго чекати.

Як заявив під час пресконференція міністр аграрної політики й продовольства Микола Сольський, наступного року Україні не отримає такого врожаю зернових культур, як цьогоріч. Більшість аграріїв зазнають втрат через непродане зерно і тому багато агропідприємств цьогоріч або відмовились від вирощування зерна, або дуже відчутно скоротили площі.

За словами експерта, у 2024 році в Україні скоротиться врожайність зерна через несприятливу погоду восени. Хоча наразі закінчився сезон посівної озими й з'явились перші паростки, але вони дуже слабкі — восени було мало дощів, тому ґрунт сухий. Логічно, що озимі буде нелегко взимку, то є ймовірність, що це може призвести до значної втрати посіву.

Своєю чергою, скорочення посівів пов'язане зі скорочення експорту. Тому більшість аграріїв зазнають збитків і відмовляються від вирощування культур або скоротили площі для зерна.

"Математика показує, що для деяких компаній, на жаль, краще заплатити орендну плату і не сіяти, ніж втратити результат роботи за рік", — пояснив Микола Сольський.

Тому, вже в наступному році вартість хліба буде тільки зростати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 популярні овочі в Україні різко здорожчали. Експерти прогнозують, що така тенденція може триматись і надалі.