"Період дешевих продуктів завершився": експерт розповів, що подорожчає у листопаді

Продукти в Україні дорожчають регулярно

Ціни на продукти до кінця цього місяця можуть підвищитися від 3 до 8%. Серед іншого подорожчають і овочі, зокрема борщового набору.

Про це розповів член економічного дискусійного клубу Олег Пензін у коментарі сайту "Pro Гроші". Головним фактором подорожчання стане сезонність.

"Ми вже закінчили збирання врожаю і починаємо звичайне життя. Дешеві продукти та овочі зникли. Зараз ми будемо з вами переходити на той сезон, коли на ринку здебільшого будуть саме парникові продукти. Логічно, що вони коштуватимуть набагато дорожче, ніж ті, що ростуть у відкритому ґрунті", – зазначив економіст.

Експерт додав, що через зниження температури також ускладниться процес зберігання продуктів. Це також впливає на ціноутворення.

"Саме тому період дешевих продуктів вже завершився, і ми з вами переходимо до традиційних цифр, які ми звикли бачити. Тут немає якихось надзвичайних речей, адже таке відбувається щороку", – пояснив експерт.

За прогнозами Олега Пендзіна, подорожчання неминуче, але буде не надто значним. Вартість овочів борщового набору підніметься до 5%. Інфляцію стримує прогноз Національного банку України, який обіцяє активне відновлення економіки, викликане низкою факторів.

Однак якщо Україна змушена буде повернутися до відключень світла через російські обстріли, виникнуть додаткові проблеми зі зберіганням продуктів. Цей чинник може дати значне зростання цін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний продукт в Україні подорожчав на 20 гривень на місяць. Експерти прогнозують, що зростання цін продовжиться.