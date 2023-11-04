"Период дешевых продуктов завершился": эксперт рассказал, что подорожает в ноябре
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Продукты в Украине дорожают регулярно
Цены на продукты к концу этого месяца могут повыситься от 3 до 8%. В числе прочего подорожают и овощи, в том числе борщевого набора.
Об этом рассказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Pro Гроші". Главным фактором подорожания станет сезонность.
"Мы уже закончили сбор урожая и начинаем обычную жизнь. Дешевые продукты и овощи исчезли. Сейчас мы будем с вами переходить на тот сезон, когда на рынке в большинстве своем будут именно парниковые продукты. Логично, что они будут стоить гораздо дороже, чем растущие в открытом грунте", – отметил экономист.
Эксперт добавил, что из-за снижения температуры также усложнится процесс хранения продуктов. Это тоже оказывает влияние на ценообразование.
"Именно поэтому период дешевых продуктов уже завершился, и мы с вами переходим к традиционным цифрам, которые мы привыкли видеть. Здесь нет каких-то чрезвычайных вещей, ведь такое происходит ежегодно", – пояснил эксперт.
По прогнозам Олега Пендзина, подорожание неизбежно, но будет не слишком значительным. Стоимость овощей борщевого набора поднимется до 5%. Инфляцию сдерживает прогноз Национального банка Украины, обещающего активное восстановление экономики, вызванное рядом факторов.
Однако, если Украина вынуждена будет вернуться к отключениям света из-за российских обстрелов, возникнут дополнительные проблемы с хранением продуктов. Этот фактор может дать более значительный рост цен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что популярный продукт в Украине подорожал на 20 гривен в месяц. Эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится.