Майже на 30 гривень: в Україні злетіли ціни одразу на три популярні овочі

Названо актуальні ціни у великих українських супермаркетах

У листопаді разом із деякими популярними продуктами подорожчали одразу три овочі — болгарський перець, огірки та помідори. Ціни на них продовжують зростати з кожним місяцем.

За даними сайту Мінфін, у період з жовтня до листопада найбільше цінник змінився на болгарський перед. Його вартість лише за місяць зросла практично на 30 гривень.

Станом на 5 листопада середня вартість болгарського перцю у великих українських супермаркетах становить 157,43 гривні за кілограм. Місяцем раніше цей овоч продавали по 128,51.

Червоні помідори за цей період подорожчали із 71,45 до 82,92 грн. Тобто різниця склала 11,47. Рожеві помідори тим часом стали дорожчими майже на 20 гривень. Зараз їхня ціна становить 98, 60 грн.

Також цього місяця підвищилися ціни на огірки. У жовтні кілограм продавали по 50,26 грн, а у листопаді їхня вартість — 78,05. Отже, за цей період цінник змінився на 27,79.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні подорожчає фрукт, який користується популярністю серед покупців. У зимово-весняний період його продаватимуть за ціною екзотичних фруктів.