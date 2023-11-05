Почти на 30 гривен: в Украине взлетели цены сразу на три популярных овоща

Названы актуальные цены в крупных украинских супермаркетах

В ноябре на ряду с некоторыми популярными продуктами подорожали сразу три овоща — болгарский перец, огурцы и помидоры. Цены на них продолжают расти с каждым месяцем.

По данным сайта Минфин, в период с октября по ноябрь больше всего ценник изменился на болгарский перед. Его стоимость всего за месяц выросла практически на 30 гривен.

По состоянию на 5 ноября, средняя стоимость болгарского перца в крупных украинских супермаркетах составляет 157,43 гривны за один килограмм. Месяцем ранее этот овощ продавали по 128,51.

Красные помидоры за этот период подорожали с 71,45 до 82,92 грн. То есть, разница составила 11,47. Розовые помидоры тем временем стали дороже на почти на 20 гривен. Сейчас их цена составляет 98, 60 грн.

Также в этом месяце повысились цены на огурцы. В октябре килограмм продавали по 50,26 грн, а в ноябре их стоимость — 78,05. Таким образом, за этот период ценник изменился на 27,79.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине подорожает фрукт, который пользуется популярностью среди покупателей. В зимне-весенний период его будут продавать по цене экзотических фруктов.