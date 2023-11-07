Ежемесячно их цена будет расти на 5-10%: какие популярные продукты будут дорожать до конца года

Эксперт дал прогноз

В течение осени прогнозируется удорожание некоторых товаров. По словам экспертов, до конца 2023 года сохранится тенденция роста цен овощей и фруктов.

Как сообщил председатель комитета по аграрной и земельной политике Александр Гайду, осенью традиционно начинает увеличиваться цена овощей и фруктов. Причина удорожания заключается в том, что во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах.

"Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию к началу лета, когда цена будет выше", — отметил Гайду.

Как он добавляет, цена этой категории продуктов будет постепенно повышаться на 5-10% ежемесячно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине подорожает один из фруктов, который пользуется популярностью среди покупателей. В зимне-весенний период его будут продавать по цене экзотических фруктов.