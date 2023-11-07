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Щомісяця їх ціна зростатиме на 5-10%: які популярні продукти дорожчатимуть до кінця року

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Овочі та фрукти Новина оновлена 07 листопада 2023, 11:58
Овочі та фрукти. Фото Pixabay

Експерт дав прогноз

Протягом осені прогнозується здорожчання деяких товарів. За словами експертів, до кінця 2023 року збережеться тенденція на зростання цін овочів та фруктів.

Як повідомив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, восени традиційно починає збільшуватись ціна овочів та фруктів. Причиною здорожчання є те, що під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах.

"Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", — зазначив Гайду.

Як він додає, ціна цієї категорії продуктів поступово буде підвищуватися на 5-10% щомісяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні подорожчає один з фруктів, який користується популярністю серед покупців. У зимово-весняний період його продаватимуть за ціною екзотичних фруктів.

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#Ціни #Ціни на продукти #Фрукти #Прогноз #Овочі