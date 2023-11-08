Популярный овощ в Украине может стоить 40 гривен: когда это произойдет

Заоблаченных цен, как было в прошлом году, ожидать не стоит

В Украине до конца года ожидается удорожание овощей и фруктов. В этот список попал и лук, который, по словам эксперта, в 2024 году может стоить 40 гривен за килограмм.

Стоимость килограмма лука колеблется от 13 до 15 гривен, как говорит аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, передает ЛІГА.net. Он отметил, что в этом году большого роста цен этого овоща ждать не стоит.

"В этом году у нас большой урожай в сегменте овощей, и сейчас идет этап сбыта продукции среднего качества. Это определенные сорта продуктов непродолжительного хранения, которые могут уничтожить первые холода. Я думаю, что к концу осени мы перейдем на продукцию, которая у нас останется. А с нового года будет поступать на рынок понемногу и импортная продукция", – говорит Гопка.

Гопка объяснил, что скачок стоимости овощей весной был спровоцирован проблемой с импортом. Однако, по словам эксперта, осенью лук подешевел из-за увеличения производства этого овоща и снижения стоимости удобрений и логистики.

"В следующем году весной цена еще может увеличиваться, и стоимость в 40 гривен за килограмм мы еще можем увидеть, но не думаю, что цена будет такой заоблачной, как была", — добавляет он.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Украине уменьшится количество зерна, поэтому цены на хлеб точно будут колебаться.