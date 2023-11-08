Популярний овоч в Україні може коштувати 40 гривень: коли це відбудеться

Захмарених цін, як було минулого року, очікувати не варто

В Україні до кінця року очікується здорожчання овочів та фруктів. У цей список потрапила і цибуля, яка, за словами експерта, у 2024 році може коштувати 40 гривень за кілограм.

Наразі вартість кілограма цибулі коливається від 13 до 15 гривень, як каже аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, передає ЛІГА.net. Він зазначив, що в цьому році великого росту цін на цей овоч чекати не варто.

"Цього року ми маємо великий врожай у сегменті овочів, і наразі йде етап збуту продукції середньої якості. Це певні сорти продуктів недовготривалого зберігання, які можуть знищити уже перші холоди. Я думаю, що до кінця осені ми перейдемо на ту продукцію, що у нас залишиться. А з нового року буде надходити на ринок потрохи й імпортна продукція", — каже Гопка.

Гопка пояснив, що стрибок вартості овочів навесні був спровокований проблемою з імпортом. Однак, за словами експерта, восени цибуля здешевшала через збільшення виробництва цього овочу і зниження вартості добрив та логістики.

"Наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і вартість у 40 гривень за кілограм ми ще можемо побачити, але не думаю, що ціна буде такою захмарною, як була", — додає він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зменшиться кількість зерна, тому ціни на хліб точно будуть коливатись.