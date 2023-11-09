Есть много испорченной продукции: цены на популярный овощ будут только расти

Есть несколько веских причин

Стоимость некоторых овощей в течение осени будет только расти. В эту категорию попал картофель, который за неделю подорожал на 17%.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, производители картофеля пересмотрели цены в сторону повышения из-за большого спроса со стороны оптовых компаний и розничных супермаркетов. Этот продукт стоит 8-12 гривен.

По словам экспертов, стоимость повышается не только из-за большого спроса, но и сокращения предложения на рынке, потому что скоро закончится сезон уборочной компании в большинстве областях Украины.

Кроме того, большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что в свою очередь только подстегивает рост цен. Как говорят фермеры, в этом сезоне очень много некондиционной продукции, которая не годится к длительному хранению.

"На сегодняшний день картофель в Украине уже стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство производителей планируют и дальше повышать цены на качественный картофель ", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине уменьшится количество зерна. Эксперты предсказывают. что стоимость хлеба будет постоянно колебаться.