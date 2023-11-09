Є багато зіпсованої продукції: ціни на популярний овоч тільки зростатимуть

Є декілька вагомих причин

Вартість деяких овочів протягом осені буде тільки зростати. В цю категорію потрапила картопля, яка за тиждень здорожчала на 17%.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, виробники картоплі переглянули ціни в бік підвищення через великий попит з боку гуртових компаній та роздрібних супермаркетів. Цей продукт наразі коштує 8-12 гривень.

За словами експертів, вартість підвищується не тільки через великий попит, а й скорочення пропозиції на ринку, бо вже скоро закінчиться сезон збиральної компанії в більшості областях України.

Окрім того, більшість великих виробників продовжують стримувати продажі картоплі, що своєю чергою тільки підстьобує зростання цін. Як кажуть фермери, в цьому сезоні дуже багато некондиційної продукції, яка не придатна до тривалого зберігання.

"На сьогодні картопля в Україні вже коштує в середньому на 46% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому більшість виробників планують і далі підвищувати ціни на якісну картоплю", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зменшиться кількість зерна. Експерти прогнозують. що вартість хліба буде постійно коливатись.