"Борщевой набор" в Украине подорожал на 10-15%: что будет с ценами до конца года

Прогноз достаточно оптимистичен

В течение осени большинство товаров будут только дорожать, но уже к концу этого года цены стабилизируются. В эту категорию попали овощи, входящие в "борщовый" набор.

С помощью роста объемов производства в Западной Украине удалось стабилизировать цены на овощи, говорит "Телеграфу" Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар". Кроме того, картофель, морковь, лук, капуста и свекла в нашей стране не дефицитны, несмотря на отсутствие на рынке Херсонской продукции.

Производители западных регионов отмечают увеличение урожайности "борщового набора" в среднем на 10-15%. Наибольшее удорожание отмечал картофель, хотя лук и морковь стали рекордсменами за удешевлением.

"Сегодня на площадке для торговли с авто ОРСП "Шувар" отечественная морковь стоит 6,5-7 грн за кг, а лук — 10-11 грн за кг. На 20% подешевела свёкла и на 25% белокочанная капуста", — говорит эксперт.

Следует отметить, что в долларовом эквиваленте цены на указанные позиции остаются неизменными. Но отсутствие снабжения Херсона в 2022 году стало причиной существенного спада цен на морковь и лук.

Картофель, по словам Попович, это единственный овощ, который подорожал в "борщевой" группе.

"Процесс уборки урожая завершен, фермеры закладывают большие объемы в хранилища, соответственно предложение картофеля непригодного для длительного хранения на рынке сокращается. Рост цены обусловлен сезонным ростом спроса населения ", — объясняет эксперт.

Однако к концу этого года цены стабилизируются. Это будет обусловлено открытием коммерческих хранилищ.

"По свидетельству фермеров нет никаких предпосылок для волнений, ведь в последние два года погодные факторы были чрезвычайно благоприятными для производителей картофеля, а урожай увеличился ", — резюмировала Попович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине уменьшится количество зерна. Эксперты предсказывают, что стоимость хлеба будет постоянно колебаться.