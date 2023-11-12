Напиток становится "золотым": в Украине подорожал кофе

Названы актуальные цены на продукт в крупных супермаркетах

В ноябре вместе с другими популярными продуктами в крупных украинских супермаркетах подорожал также и кофе. В то же время стали дороже молоко и сливки, которые многие используют в паре с этим напитком.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, опубликованные на портале "Минфин". Стоимость растворимого кофе в период с октября по ноябрь выросла практически на четыре гривны.

Так, кофе "Nescafe Gold" в среднем продают в супермаркетах по цене 382,66 гривны за упаковку весом 210 граммов. Месяцем ранее стоимость этой пачки составляла 378,76 грн. В целом ценник варьируется от 379,30 до 384,30 грн в зависимости от супермаркета.

Молоко в этом месяце также подорожало на несколько гривен. Сейчас ценник на этот продукт колеблется в 36,90-45,00 грн, а его средняя цена по магазинам — 41,44. В сравнении с прошлым месяцем стоимость изменилась на 1,56.

В то же время сливки октябре в среднем обходились покупателям в 24,70 гривны за 200 мл, а в ноябре — в 26,16 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году в Украине изменятся цены на хлеб. Эксперты говорят, что в следующем году сократится урожайность зерна по причине неблагоприятных погодных условий осенью.