Напій стає "золотим": в Україні подорожчала кава

Названо актуальні ціни на продукт у великих супермаркетах

У листопаді разом з іншими популярними продуктами у великих українських супермаркетах подорожчала також і кава. У той же час стали дорожчими молоко та вершки, які багато хто використовують у парі з цим напоєм.

Про це свідчать дані моніторингу, опубліковані на порталі Мінфін. Вартість розчинної кави в період з жовтня до листопада виросла практично на чотири гривні.

Так, каву "Nescafe Gold" у середньому продають у супермаркетах за ціною 382,66 гривні за пачку вагою 210 грамів. Місяцем раніше її вартість становила 378,76 грн. Загалом цінник варіюється від 379,30 до 384,30 грн залежно від супермаркету.

Молоко цього місяця також подорожчало на кілька гривень. Наразі цінник на цей продукт коливається у 36,90-45,00 грн, а його середня ціна по магазинах – 41,44. Порівняно з минулим місяцем вартість змінилася на 1,56.

Водночас вершки жовтні в середньому коштували покупцям 24,70 гривні за 200 мл, а в листопаді — 26,16 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році в Україні зміняться ціни на хліб. Експерти кажуть, що наступного року скоротиться врожайність зерна через несприятливі погодні умови восени.