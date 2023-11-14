Ціна на популярний овоч має стабілізуватись: чому та коли це відбудеться

Експертка дала втішний прогноз

Деякі овочі в Україні продовжують дорожчати, однак на томат ціни точно мають стабілізуватись у другій половині листопада. Це буде наслідком виходу на ринок турецької продукції.

Як повідомляє "Телеграфу" Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", на ринку протягом серпня та вересня стало багато пропозиції цього товару. Її причиною стала активізації виробників у Західній Україні.

"У пошуках компенсаторів херсонської продукції вони наростили обсяги виробництва майже на третину, в порівнянні із минулим роком. Тут мова йде про збільшення площ теплиць та обсягів врожаю томатів як в традиційному для Заходу регіоні Закарпаття, так і в суміжних областях, де раніше вирощування томатів не було розповсюдженим", — каже вона.

Окрім того, на великий урожай також вплинули погодні умови та незначне, але стабільне постачання з Одещини.

На початку минулого місяця сезон збирання томатів був завершений, але більшість тепличних комерційних підприємств продовжують збирати, хоча пропозиції дуже мало. Тому на ринку було скорочено кількість томату і ріст цін активізувався.

"Станом на 23.10.2023 на ринку "Шувар" середня вартість вітчизняних томатів складає 58-60 грн за кг, та є на 12% вищою від цінової позначки на томати в аналогічний період минулого року", — пояснює Попович.

За словами виробників, це є наслідком зміщенням сезонності через погодні умови, адже врожай у цьому році зібрали суттєво більший. Вони додають, що на український ринок починають поступати турецькі томати невеликими партіями.

"Вже з другої половини листопада, коли на ринок повноцінно вийде турецький помідор, ціна стабілізується, а пропозиція зросте", — прогнозує Попович.

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