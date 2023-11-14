Цена на популярный овощ должна стабилизироваться: почему и когда это произойдет

Эксперт дал утешительный прогноз

Некоторые овощи в Украине продолжают дорожать, однако на томат цены должны стабилизироваться во второй половине ноября. Это будет следствием выхода на рынок турецкой продукции.

Как сообщает "Телеграфу" Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", на рынке в течение августа и сентября стало много предложения этого товара. Ее причиной стала активизация производителей в Западной Украине.

"В поисках компенсаторов херсонской продукции они нарастили объемы производства почти на треть по сравнению с прошлым годом. Здесь речь идет об увеличении площадей теплиц и объемов урожая томатов как в традиционном для Запада регионе Закарпатья, так и в смежных областях, где раньше выращивание томатов не было распространенным", – говорит она.

Кроме того, на большой урожай также повлияли погодные условия и незначительные, но стабильные поставки из Одесщины.

В начале прошлого месяца сезон сбора томатов был завершен, но большинство тепличных коммерческих предприятий продолжают собирать, хотя предложения очень мало. Поэтому на рынке было сокращено количество томата и рост цен активизировался.

"По состоянию на 23.10.2023 на рынке "Шувар" средняя стоимость отечественных томатов составляет 58-60 грн за кг, и является на 12% выше ценовой отметки на томаты в аналогичный период прошлого года", — объясняет Попович.

По словам производителей, это является следствием смещения сезонности из-за погодных условий, ведь урожай в этом году собрали существенно больший. Они добавляют, что на украинский рынок начинают поступать турецкие томаты по небольшим партиям.

"Уже со второй половины ноября, когда на рынок полноценно выйдет турецкий помидор, цена стабилизируется, а предложение вырастет ", — прогнозирует Попович.

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