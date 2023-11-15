Вже 2 роки ціна стабільно високою: чому в Україні дорожчає часник

Дефіцитним він точно не стане

Деякі овочі в Україні дорожчають через низку факторів. Ціна на український часник вже два роки поспіль тримається на високому рівні.

Як повідомляє "Телеграфу" керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, зростання цін зумовлено одразу п'ятьома причинами. Серед них є зміни курсу долара на готівковому ринку.

Через які причини цей овоч дорожчає

загальна площа під насадженнями впродовж кількох років скорочується;

активізацією попиту серед населення;

закладання фермерами великих обсягів якісної продукції на зберігання в очікуванні найбільш прийнятної для себе ціни;

ріст затрат на виробництво та енергоносії;

коливання курсу валют.

Експертка зауважує, що часник дефіцитним не буде.

"Якщо порівнювати 2023 рік із довоєнним 2021 роком, то оператори ринку "Шувар" наростили обсяги реалізації вітчизняного часнику більш ніж на 20%. Тобто, навіть при скороченні виробничих площ на цей час дефіциту часнику на ринку немає, завдяки високій врожайності та достатнім запасам у сховищах", — каже Попович.

За словами експертки, фермери відзначають, що попит на часник з боку українців не падає навіть попри постійне його здорожчання.

"Діє проста формула — скорочення пропозиції=зростання ціни", — резюмувала Попович.

Нагадаємо, раніше Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" розповіла "Телеграфу", коли ціни на популярний овоч в Україні мають стабілізуватись.