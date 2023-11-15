Уже 2 года цена стабильно высока: почему в Украине дорожает чеснок

Дефицитным он точно не станет

Некоторые овощи в Украине дорожают из-за ряда факторов. Цена на украинский чеснок уже два года держится на высоком уровне.

Как сообщает "Телеграфу" руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, рост цен обусловлен сразу пятью причинами. Среди них есть изменения курса доллара на наличном рынке.

По каким причинам этот овощ дорожает

общая площадь под насаждениями в течение нескольких лет сокращается;

активизацией спроса у населения;

заложение фермерами больших объемов качественной продукции на хранение в ожидании наиболее приемлемой для себя цены;

рост затрат на производство и энергоносители;

колебания курса валют.

Эксперт замечает, что чеснок дефицитным не будет.

"Если сравнивать 2023 год с довоенным 2021 годом, то операторы рынка "Шувар" нарастили объемы реализации отечественного чеснока более чем на 20%. То есть, даже при сокращении производственных площадей на данный момент дефицита чеснока на рынке нет, благодаря высокой урожайности и достаточным запасам в хранилищах", — говорит Попович.

По словам эксперта, фермеры отмечают, что спрос на чеснок со стороны украинцев не падает даже несмотря на постоянное его подорожание.

"Действует простая формула — сокращение предложения=рост цены", — резюмировала Попович.

Напомним, ранее Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" рассказала "Телеграфу", когда цены на популярный овощ в Украине должны стабилизироваться.