Популярные продукты в Украине должны подешеветь: что именно и когда это произойдет

Это произойдет, но не в ближайшее время

В Украине аналитики рынка прогнозируют удешевление некоторых продуктов и оно должно произойти в 2024-2025 годах. Цены снизятся на сахар, кофе и соевые бобы.

Как сообщают на сайте Rabobank, пишет Reuters, потребители все еще сталкиваются с экономическими проблемами, в частности высокой общей инфляцией и процентными ставками. Однако не на все пищевые продукты снизятся цены.

Согласно прогнозу, пшеница зафиксирует пятый подряд дефицит из-за неблагоприятных погодных условий и потенциальных ограничений на российский экспорт.

"Это не будет простым плаванием, но более положительные перспективы для большинства сырьевых товаров должны в большинстве стран привести к падению цен на продукты питания", — сказал глава отдела сельскохозяйственных товаров Карлос Мера.

Ожидается, что в 2024-25 годах на рынке будет зафиксирован профицит кофе в размере 6,8 млн мешков. Это улучшится благодаря производству этого продукта в Бразилии и Колумбии. В то же время, сахар упадет в цене благодаря улучшению условий в Таиланде, а Бразилия сделает урожай сои в размере 163 млн тонн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине подорожает один из фруктов, который пользуется популярностью среди покупателей.