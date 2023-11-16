Ціна на 30-35% вище, аніж торік: чи будуть яблука дорожчати надалі

Є дуже багато чинників

На деякі продукти в Україні ціни протягом декількох років є досить високими й в цю категорію потрапили багато сортів яблук. Фермери прогнозують, що подальшого стрімкого здешевшання фрукта не варто чекати.

Як повідомляє "Телеграфу" керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, такі ціни зумовлено шістьма причинами. Серед них є зміна партнерів, з якими було налагоджено експорт.

"До прикладу, середня ціна на яблуко "Чорний принц" у перших числах листопада була 18 грн/кг, стала 16,5 грн/кг, яблуко "Айдаред" було по 19, а стало по 14 грн/кг, яблуко "Ренет Симиренка" було 16,5 — стало 13,5 грн/кг", — каже Тетяна Попович.

Які обставини вплинули на вартість яблук

раніше головним споживачем нашого яблука на зовнішньому ринку була росія, але сьогодні великі обсяги продукції залишилися на українському ринку, стримуючи зростання цін;

яблука низької якості через економію фермерами на добривах;

відмова від експорту через великі затрати на логістику;

дороге зберігання та транспортування;

зростання цін на добрива та ЗЗР;

зниження рівня споживання та дефіцит робочої сили.

За словами Попович, саме ці фактори пояснюють чому зараз усі найпопулярніші сорти коштують на 30—35% дорожче, аніж торік.

"Фермери свідчать, що подальшого стрімкого падіння цін на яблука очікувати не варто", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" розповіла "Телеграфу", коли ціни на популярний овоч в Україні мають стабілізуватись.