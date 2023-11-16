Цена на 30-35% выше, чем в прошлом году: будут ли яблоки дорожать в дальнейшем

Есть очень много факторов

На некоторые продукты в Украине цены в течение нескольких лет достаточно высоки и в эту категорию попали многие сорта яблок. Фермеры прогнозируют, что дальнейшего стремительного удешевления фрукта не стоит ждать.

Как сообщает "Телеграфу" руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, такие цены обусловлены шестью причинами. Среди них есть смена партнеров, с которыми был налажен экспорт.

"К примеру, средняя цена на яблоко "Черный принц" в первых числах ноября была 18 грн/кг, стала 16,5 грн/кг, яблоко "Айдаред" было по 19, а стало по 14 грн/кг, яблоко "Ренет Симиренко" было 16,5 — стало 13,5 грн/кг ", — говорит Татьяна Попович.

Какие обстоятельства повлияли на стоимость яблок

раньше главным потребителем нашего яблока на внешнем рынке была россия, но сегодня большие объемы продукции остались на украинском рынке, сдерживая рост цен;

яблоки низкого качества из-за экономии фермерами на удобрениях;

отказ от экспорта из-за больших затрат на логистику;

дорогое хранение и транспортировка;

рост цен на удобрения и СВР;

понижение уровня потребления и дефицит рабочей силы.

По словам Попович, именно эти факторы объясняют, почему сейчас все самые популярные сорта стоят на 30—35% дороже, чем в прошлом.

"Фермеры свидетельствуют, что дальнейшего стремительного падения цен на яблоки ждать не стоит", — резюмировала она.

Напомним, ранее Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" рассказала "Телеграфу", когда цены на популярный овощ в Украине должны стабилизироваться.