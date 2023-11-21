На ціни вплинуть декілька речей: які продукти можуть подорожчати у 2024 році

Експерт дав прогноз

Ціноутворення продукції в Україні залежить від багатьох чинників і одним з таких є сезонність товару. Експерти прогнозують, що у 2024 році вартість овочів та фруктів точно буде змінюватись у бік зростання.

Як повідомляє в ефірі телемарафону член Ради НБУ Василь Фурман у, здорожчання хоч і буде, але незначне. Є дві головні обставини, які впливатимуть на ціни.

Овочі та фрукти в Україні завжди дешеві в період сезону і, як він пояснив, ціноутворення залежить від кількості врожаю.

"Цього року це дуже великі врожаї, і на дуже багато груп товарів у зв'язку з цим ціни зменшилися", – каже експерт.

Він також наголошує на тому, що блокування українського експорту ворогом також вплине на кількість експортованої зернової культури.

Як відзначає член Ради, прогноз Нацбанку полягає в тому, що інфляція наприкінці цього року становитиме 6%, а наступного – буде трохи більше ніж 9%.

"І 2025 року знову повернеться десь до 6%. Тобто у нас планово, но не повинно бути якихось значних зростань цін", – резюмував Фурман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям треба готуватись до здорожчання 4 категорій продуктів. Експерти пояснили, на скільки зміняться ціни.