Без него не обходится почти ни одно блюдо: популярный овощ вскоре взлетит в цене

На стоимость влияет несколько факторов

В 2024 году ожидается рост цен на ряд продуктов. В частности, может подорожать лук, который идет в большинство блюд, в начале года его цена была рекордной, сейчас она стабилизировалась, но так не будет весь сезон.

Аналитик Максим Гопка рассказал, что цены на продукты зимой будут изменяться в зависимости от специфики и их особенностей, пишет "24 канал". Стоимость лука начнет расти ближе к февралю.

"Обычно, до войны, в феврале Украина начинала активно импортировать продукцию. Это может быть и в этом году", — отметил он.

Стоимость лука в Украине зависит от таких факторов:

внутренние запасы и на сколько их хватит

цены в странах импортерах

Если по каким-то причинам цена этого овоща в странах импортерах будет высокой, то его стоимость в Украине также вырастет. При этом эксперты не ожидают роста цен на овощи до новогодних праздников, а вот в начале года это вполне вероятно.

По мнению эксперта из Института аграрной экономики Инны Сало, борщевой набор может подорожать, при чем больше всего вырастут цены именно на репчатый лук. По ее прогнозам они установятся на уровне 18 гривен за килограмм. В ноябре лук в Украине в среднем стоит 12,75 гривен.

Эксперт пояснила, что на формирование стоимости овощей влияют, прежде всего, объемы их товарного предложения и спрос. Также на них отражаются стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.

Ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", какой будет цена на яблоки этой зимой. Она пояснила, от чего зависит их стоимость.