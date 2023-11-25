Без нього не обходиться майже жодна страва: популярний овоч незабаром злетить у ціні

На вартість впливає кілька факторів

У 2024 році очікується зростання цін на низку продуктів. Зокрема, може подорожчати цибуля, яка йде у більшість страв, на початку року її ціна була рекордною, зараз вона стабілізувалася, але так не буде весь сезон.

Аналітик Максим Гопка розповів, що ціни на продукти взимку змінюватимуться залежно від специфіки та їх особливостей, пише "24 канал". Вартість цибулі почне зростати ближче до лютого.

"Зазвичай, до війни, у лютому Україна починала активно імпортувати продукцію. Це може бути й цього року", — зазначив він.

Вартість цибулі в Україні залежить від таких факторів:

внутрішні запаси та на скільки їх вистачить

ціни у країнах імпортерах

Якщо з якихось причин ціна цього овочу в країнах імпортерах буде високою, його вартість в Україні також зросте. При цьому експерти не очікують зростання цін на овочі до новорічних свят, а ось на початку року це цілком можливо.

На думку експерта з Інституту аграрної економіки Інни Сало, борщовий набір може подорожчати, причому найбільше зростуть ціни саме на цибулю. За її прогнозами, вони встановляться на рівні 18 гривень за кілограм. У листопаді цибуля в Україні в середньому коштує 12,75 гривні.

Експерт пояснила, що на формування вартості овочів впливають насамперед обсяги їх товарної пропозиції та попит. Також на них відбиваються вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

Раніше керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович розповіла "Телеграфу", якою буде ціна на яблука цієї зими. Вона пояснила, від чого залежить їхня вартість.