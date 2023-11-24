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Мінімальні ціні будуть збільшені: чому та на скільки в Україні може здорожчати алкоголь

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Алкогольні напої Новина оновлена 24 листопада 2023, 11:51
Алкогольні напої. Фото Pixabay

Окремі категорії напоїв здорожчають на 85%

Найближчими місяцями в Україні продовжуватимуть дорожчати більшість товарів. Зокрема мінімальні роздрібні ціни на алкоголь Міністерство економіки прогнозує підвищити.

Як повідомляється у проєкті ухвали Кабінету міністрів, на сайті Мінекономіки, вартість на горілку та лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) може вирости на 5-13%, виноробна продукція (крім ігристих та газованих винних напоїв) – на 40-85%, а вина ігристі та газовані винні напої – на 12%. Це планується зробити з метою збільшення податків та зборів у бюджет, а також зменшення вживання алкоголю.

Окрім того, прогнозується встановлення диференційованого рівня мінімальних роздрібних цін на звичайні вина, вермути та інші зброжені напої:

  • у скляній та іншій тарі місткістю 0,7 літра;
  • упаковування типу Tetra-Pak та Bag in box;
  • металеві банки з харчового алюмінію;
  • полімерні пляшки марки ПЕТФ місткістю 1 літр.

На скільки зростуть мінімальні ціни на напої

  • на горілку на 4,7% — з 89,4 до 93,6 грн за пляшку 0,5 літра;
  • на коньяк (бренді) три зірочки – на 6%, зі 128,3 грн до 136 грн за 0,5 літра, чотири зірочки – на 6,6%, з 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 літра, п'ять зірочок – на 6,4%, з 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 літра.
  • на натуральні виноградні вина у скляній тарі місткістю 0,7 літра на 57% — з 42 грн до 66 грн;
  • ігристі вина у скляній тарі місткістю 0,7 літра та 0,75 літра – 11,9%, зі 109 грн до 122 грн за пляшку.

Як пояснюють у Мінекономіки, чинна мінімальна вартість напоїв була встановлена у 2021 році, але наразі ціни не відповідають витратам виробників та виробництво та реалізацію. Тому будуть відбуватись зміни.

До того ж коригування цін дасть можливість збільшити надходження податків та зборів державного та місцевого бюджету на 300 млн гривень, а також зменшити вживання алкогольних напоїв з боку населення, що своєю чергою скоротить кількість смертей.

Нагадаємо, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Шувар повідомила "Телеграфу" про прогноз щодо цін на цитрусові найближчими місяцями.

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