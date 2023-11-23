Ціна нижче торішньої: чи зміниться вартість буряка до новорічних свят

Наразі його максимальна вартість сягає 8 гривень

На українському ринку буде активізуватись попит з боку населення на деякі категорії продуктів через майбутні зимові свята. За прогнозом аналітиків, в цей список потрапив і буряк.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, вартість цього коренеплоду поступово знижується й основними причинами падіння цін є збільшення обсягів пропозиції буряка на ринку й одночасно стриманий попит. Наразі овоч коштує від 5 до 8 гривень, що в середньому нижче на 19%, аніж наприкінці минулого тижня.

За словами виробників, роздрібні мережі в середині листопада знизили обсяг закупівлі товару через малий попит українців. Тому більшість власників компаній чекають на зростання цін даної продукції.

Водночас випускні ціни на цей овоч в Україні в середньому на 20% нижчі, аніж торік.

"За словами гравців ринку, передумов для зміни цієї ситуації в кращий бік поки не передбачається", — кажуть експерти.

Нагадаємо, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Шувар повідомила "Телеграфу" про прогноз щодо цін на цитрусові найближчими місяцями.