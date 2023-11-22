Цитрусові до новорічних свят відчутно здорожчають: до яких цін готуватись українцям

Зміни в цінах будуть досить сильними

Скоро будуть зимові свята і більшість продуктів в Україні виростають у вартості. У цей список потраплять і фрукти, на які найбільше буде попит — мандарини, апельсини та банани.

Як розповідає "Телеграфу" керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Шувар, на ринок поступає імпортна пропозиція фруктів із Африки, Італії, Іспанії, Туреччини, а невдовзі очікується постачання із Греції. За словами експертки, ціни коливатимуться в межах 45-100 гривень.

Як зазначає Шувар, така ціна лише на 4% вища від минулого року.

"Офіційно сезон цитрусових відкривається з грудня, проте особливістю цього року є той факт, що підприємці ринку "Шувар" почали активно імпортувати грецьку мандаринку ще з липня місяця Торік, мандарини в липні не імпортувалися. Пояснюється таке явище змінами вподобань споживача", — пояснює вона.

Ціноутворення цитрусових залежить від розміру та країни походження — найдорожча продукція поступає з Італії, Іспанії та Греції, а найдешевша — з Туреччини.

Окрім того, за словами експертки, на ціну фруктів також впливає сезон.

"Найдорожчі вони як правило за 10-14 днів до свята Миколая та на початку сезону, коли пропозиція ще невелика. Вже після 6 грудня вартість цитрусових може знизитися на 5-10%", — пояснює Шувар.

Які ціни на мандарини зараз в українських магазинах

Турецький мандарин сорту Суцума — 45-60 грн за кг;

Італійська климентинка — 60-68 грн за кг;

Іспанська — 85-90 грн за кг;

Африканська — 95-100 грн за кг.

Вона додає, що у 2023 році дефіцитними цитрусові точно не будуть, однак ціна на них точно буде рости. Банан, на думку аналітиків, перед святом Миколая додасть в ціні +10%, а мандарини та інші цитрусові можуть зрости на 15-18%. Але вже після 6 грудня вартість буде зменшуватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами на фрукти та овочі у 2024 році. Експерти пояснили, від чого залежатиме вартість.