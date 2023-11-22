Цитрусовые к новогодним праздникам ощутимо подорожают: к каким ценам готовиться украинцам

Изменения в ценах будут достаточно сильными

Скоро будут зимние праздники и большинство продуктов в Украине вырастают в стоимости. В этот список попадут и фрукты, на которые больше всего будет спрос — мандарины, апельсины и бананы.

Как рассказывает "Телеграфу" руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова Татьяна Шувар, на рынок поступает импортное предложение фруктов из Африки, Италии, Испании, Турции, а вскоре ожидается поставка из Греции. По словам эксперта, цены будут колебаться в пределах 45-100 гривен.

Как отмечает Шувар, такая цена всего на 4% выше прошлого года.

"Официально сезон цитрусовых открывается с декабря, однако особенностью этого года является тот факт, что предприниматели рынка "Шувар" начали активно импортировать греческую мандаринку еще с июля месяца В прошлом году, мандарины в июле не импортировались. Объясняется такое явление изменениями предпочтений потребителя", — объясняет она.

Ценообразование цитрусовых зависит от размера и страны происхождения – самая дорогая продукция поступает из Италии, Испании и Греции, а самая дешевая – из Турции.

Кроме того, по словам эксперта, на цену фруктов также влияет сезон.

"Самые дорогие они, как правило, за 10-14 дней до праздника Николая и в начале сезона, когда предложение еще невелико. Уже после 6 декабря стоимость цитрусовых может снизиться на 5-10% ", — объясняет Шувар.

Какие цены на мандарины сейчас в украинских магазинах

Турецкий мандарин сорта Суцума – 45-60 грн за кг;

Итальянская климентинка – 60-68 грн за кг;

Испанский — 85-90 грн за кг;

Африканская – 95-100 грн за кг.

Она добавляет, что в 2023 году дефицитными цитрусовыми точно не будут, однако цена на них точно будет расти. Банан, по мнению аналитиков, перед праздником Николая прибавит в цене 10%, а мандарины и другие цитрусовые могут вырасти на 15-18%. Но уже после 6 декабря стоимость будет уменьшаться.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с ценами на фрукты и овощи в 2024 году. Эксперты объяснили, от чего будет зависеть стоимость.