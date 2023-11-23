Цена ниже прошлогодней: изменится ли стоимость свеклы к новогодним праздникам

Пока его максимальная стоимость достигает 8 гривен

На украинском рынке будет активизироваться спрос со стороны населения на некоторые категории продуктов из-за предстоящих зимних праздников. По прогнозу аналитиков, в этот список попала и свекла.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, стоимость этого корнеплода постепенно снижается и основными причинами падения цен является увеличение объемов предложения свеклы на рынке и одновременно сдержанный спрос. Пока овощ стоит от 5 до 8 гривен, что в среднем ниже на 19%, чем в конце прошлой недели.

По словам производителей, розничные сети в середине ноября снизили объем закупки товара из-за малого спроса украинцев. Поэтому большинство владельцев компаний ожидают роста цен данной продукции.

В то же время выпускные цены на этот овощ в Украине в среднем на 20% ниже, чем в прошлом.

"По словам игроков рынка, предпосылок для изменения этой ситуации в лучшую сторону пока не предвидится", — говорят эксперты.

Напомним, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г.Львов Татьяна Шувар сообщила "Телеграфу" о прогнозе цен на цитрусовые в ближайшие месяцы.