Минимальные цены будут увеличены: почему и на сколько в Украине может подорожать алкоголь

Отдельные категории напитков подорожают на 85%

В ближайшие месяцы в Украине будут продолжать дорожать большинство товаров. В частности, минимальные розничные цены на алкоголь Министерство экономики прогнозирует повысить.

Как сообщается в проекте постановления Кабинета министров, на сайте Минэкономики, стоимость водки и ликероводочных изделий (ЛГВ) может вырасти на 5-13%, винодельческая продукция (кроме игристых и газированных винных напитков) – на 40-85%, а вина игристые и газированные винные напитки – на 12%. Это планируется сделать в целях увеличения налогов и сборов в бюджет, а также уменьшения употребления алкоголя.

Кроме того, прогнозируется установление дифференцированного уровня минимальных розничных цен на обычные вина, вермуты и другие сброженные напитки:

в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра;

упаковка типа Tetra-Pak и Bag in box;

металлические банки из пищевого алюминия;

полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.

На сколько вырастут минимальные цены на напитки

на водку на 4,7% — с 89,4 до 93,6 грн за бутылку 0,5 литра;

на коньяк (бренди) три звездочки – на 6%, со 128,3 грн до 136 грн за 0,5 литра, четыре звездочки – на 6,6%, со 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 литра, пять звездочек – на 6,4%, со 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 литра.

на натуральные виноградные вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра на 57% — с 42 до 66 грн;

игристые вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра и 0,75 литра – 11,9%, со 109 грн до 122 грн за бутылку.

Как поясняют в Минэкономики, действующая минимальная стоимость напитков была установлена в 2021 году, но цены не соответствуют затратам производителей и производству и реализации. Поэтому будут происходить перемены.

К тому же корректировка цен позволит увеличить поступления налогов и сборов государственного и местного бюджета на 300 млн гривен, а также уменьшить употребления алкогольных напитков со стороны населения, что в свою очередь сократит количество смертей.

Напомним, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов Татьяна Шувар сообщила "Телеграфу" о прогнозе цен на цитрусовые в ближайшие месяцы.