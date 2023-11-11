Какие продукты подорожают до конца года: украинцам назвали "рекордсмена" по росту цен

По сравнению с осенью прошлого года, продукты в целом стоят дешевле

В ноябре дорожают овощи, в том числе и борщевого набора, до конца года эта тенденция сохранится. Кроме того, поднимутся цены на молочные продукты, но больше всего подорожают яйца.

Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины Александр Гайду, пишет agronews.ua. Главный фактор подорожания этих продуктов — сезонность.

"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их следует хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, пытаются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию к началу лета, когда цена будет выше" , – пояснил эксперт.

По его прогнозам, овощи и фрукты ежемесячно будут добавлять в цене по 5–10%. Молочные продукты подорожают на 3-5%, на самое большое подорожание затронет яйца.

"Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большинство яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда сокращается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя в прошлом году, когда яйца на полках стоили около 75 гривен за десяток", – прогнозирует Гайду.

В то же время, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики подчеркнул, что стоимость продовольствия этой осенью значительно ниже, чем прошлой. К примеру, гречка сейчас дешевле вдвое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине подешевели некоторые овощи. Цены на них значительно ниже по сравнению с прошлым годом.