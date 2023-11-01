Морковь в три раза дороже: как еще отличаются цены в Украине и Польше (инфографика)

Многие украинцы считают, что в соседних странах жизнь дешевле

С началом полномасштабной войны россии против Украины одной из популярных тем для обсуждения стали цены на продукты в соседних странах, куда выехали многие украинцы в поисках убежища. Так, зачастую по возвращению домой наши граждане берутся сравнивают стоимость продовольственных товаров в отечественных супермаркетах с ценами в Польше.

Журналист "Телеграфа" посетил польский супермаркет Biedronka, который считается самым недорогим в стране, и решил сравнить реальную стоимость продуктов в Польше и Украине.

Товары в обеих странах выбраны на основе сходства их характеристик — вид, сорт, страна происхождения, упаковка, метод обработки, жирность и т. п. Цены на продукты питания в Польше переведены в гривневый эквивалент по обменному курсу гривни к польскому злотому по данным НБУ на 31 октября 2023 года.

Так, к примеру, овощи и фрукты представлены в польских супермаркетах в большом ассортименте. Покупатель без труда осенью может купить арбузы и дыни, манго, виноград и хурму. Также в любое время года есть в наличии яблоки, груши и цитрусовые. Для любителей овощей всегда есть сельдерей, разнообразный салат, огурцы и помидоры.

Для сравнения цен выбраны самые популярные товары среди населения.

Цены в Польше:

Картофель мытый — 2,99 злотых (26 гривен)

Морковь — 2,99 (26 гривен)

Огурцы — 4,99 (43 гривны)

Сладкий перец — 4,99 (43 гривны). Без акции — 12,99 (112 гривен)

Свекла — 1,99 (17 гривен)

Лук — от 2, 99 (26 гривен)

Лимон — 3,99 (34 гривны)

Мандарин — 9,99 (86 гривен)

Манго — 16,99 (146 гривен)

Грейпфрут — 9,99 (86 гривен)

Яблоки — от 1, 79 (15 гривен)

Цены в Украине:

Картофель мытый — 21.59 гривен

Морковь — от 7.95 гривен

Огурцы — 72.89 гривен

Сладкий перец — 114.59 гривен

Свекла — 9.29 гривен

Лимон — 49.95 гривен

Мандарин — 49.95 гривен

Манго — 143.95 гривен

Грейпфрут — 64.95 гривен

Яблоки — от 12.89 гривен

Сколько стоят продукты в Польше и Украине – инфографика

Исходя из указанных выше цен, морковь в Польше стоит в три раза дороже. Килограмм картофеля в Украине в среднем, на несколько гривен дешевле. Мандарины тоже в отечественных магазинах стоят дешевле, чем в польских. А вот лимоны наоборот в Украине дороже почти на 10 грн.

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