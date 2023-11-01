Морковь в три раза дороже: как еще отличаются цены в Украине и Польше (инфографика)
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Многие украинцы считают, что в соседних странах жизнь дешевле
С началом полномасштабной войны россии против Украины одной из популярных тем для обсуждения стали цены на продукты в соседних странах, куда выехали многие украинцы в поисках убежища. Так, зачастую по возвращению домой наши граждане берутся сравнивают стоимость продовольственных товаров в отечественных супермаркетах с ценами в Польше.
Журналист "Телеграфа" посетил польский супермаркет Biedronka, который считается самым недорогим в стране, и решил сравнить реальную стоимость продуктов в Польше и Украине.
Товары в обеих странах выбраны на основе сходства их характеристик — вид, сорт, страна происхождения, упаковка, метод обработки, жирность и т. п. Цены на продукты питания в Польше переведены в гривневый эквивалент по обменному курсу гривни к польскому злотому по данным НБУ на 31 октября 2023 года.
Так, к примеру, овощи и фрукты представлены в польских супермаркетах в большом ассортименте. Покупатель без труда осенью может купить арбузы и дыни, манго, виноград и хурму. Также в любое время года есть в наличии яблоки, груши и цитрусовые. Для любителей овощей всегда есть сельдерей, разнообразный салат, огурцы и помидоры.
Для сравнения цен выбраны самые популярные товары среди населения.
Цены в Польше:
Картофель мытый — 2,99 злотых (26 гривен)
Морковь — 2,99 (26 гривен)
Огурцы — 4,99 (43 гривны)
Сладкий перец — 4,99 (43 гривны). Без акции — 12,99 (112 гривен)
Свекла — 1,99 (17 гривен)
Лук — от 2, 99 (26 гривен)
Лимон — 3,99 (34 гривны)
Мандарин — 9,99 (86 гривен)
Манго — 16,99 (146 гривен)
Грейпфрут — 9,99 (86 гривен)
Яблоки — от 1, 79 (15 гривен)
Цены в Украине:
Картофель мытый — 21.59 гривен
Морковь — от 7.95 гривен
Огурцы — 72.89 гривен
Сладкий перец — 114.59 гривен
Свекла — 9.29 гривен
Лимон — 49.95 гривен
Мандарин — 49.95 гривен
Манго — 143.95 гривен
Грейпфрут — 64.95 гривен
Яблоки — от 12.89 гривен
Исходя из указанных выше цен, морковь в Польше стоит в три раза дороже. Килограмм картофеля в Украине в среднем, на несколько гривен дешевле. Мандарины тоже в отечественных магазинах стоят дешевле, чем в польских. А вот лимоны наоборот в Украине дороже почти на 10 грн.
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